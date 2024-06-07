Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.5% в марте (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.3% в марте (пересмотрено с +2.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.35 в сравнении с 1.39 годом ранее.