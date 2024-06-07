Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 272 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 272 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 186 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены со 175 тыс. до 165 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 229 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 170 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости был сконцентрирован в нескольких отраслях - здравоохранении, госсекторе, сфере отдыха и гостеприимства, профессиональных и научно-технических услугах.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 83.5 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг - на 33 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 42 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах повысилось на 24.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 12.6 тыс., в оптовой торговле – на 3.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 10.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 10 тыс., в сфере информационных технологий – не изменилось. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 21 тыс. после нулевого изменения в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест расширилось на 8 тыс. после повышения на 6 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 4 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 43 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 357 тыс. до 23.32 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае вырос на 0.1 процентного пункта (п.п) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.0%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 157 тыс. до 6.65 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в мае сократилось на 408 тыс. до 161.08 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, расширилось на 433 тыс. до 100.52 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 250 тыс. до 167.73 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.5%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с маем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 756 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в мае увеличилось с учётом сезонных колебаний на 100 тыс. до 1.35 млн, составив 20.7% от общего числа безработных против 19.6% месяцем ранее и 19.8% в мае 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 21 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.22 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 625 тыс. до 133.26 млн. Число сотрудников с неполной занятостью расширилось на 286 тыс. до 28.0 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 50 тыс. до 4.42 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.4% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.91 долл против 34.77 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в мае понизилась до 1197.41 долл в сравнении с 1192.61 долл месяцем ранее.