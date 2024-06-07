Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, рост почасовой зарплаты превысил прогноз

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.91 долл против 34.77 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в мае понизилась до 1197.41 долл в сравнении с 1192.61 долл месяцем ранее.