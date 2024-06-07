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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, финальный отчёт;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Выборы в Европейский парламент;

N/A мск: Торговый баланс Китая;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.

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