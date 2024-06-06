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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:56

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 2 тыс.

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 июня, составило 229 тыс., повысившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 222.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 мая, увеличилось на 2 тыс. и составило 1.792 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.791 млн. до 1.790 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 мая, сократилось на 20.1 тыс. и составило 1.69 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.635 млн.

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