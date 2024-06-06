ЕЦБ понизил процентные ставки, несмотря на повышение прогноза по инфляции

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 6 июня, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Ключевая ставка рефинансирования понижена до 4.25%, ставка по кредитам ЕЦБ – до 4.50%, ставка по депозитам – до 3.75%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ сообщил, что за период с сентября 2023 года головная инфляция снизилась более чем на 2.5 п.п., а «прогноз по инфляции заметно улучшился». Базовая инфляция также снизилась, усилив признаки того, что ценовое давление ослабло, а инфляционные ожидания снизились на всех горизонтах. Вместе с тем ЕЦБ предупредил, что внутреннее ценовое давление остается сильным на фоне ускорения темпов роста зарплат, а инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя и в следующем году. Поэтому ЕЦБ намерен сохранять процентные ставки на «достаточно ограничительном» уровне столько времени, сколько потребуется для достижения целевого уровня по инфляции в 2%.

Эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз по годовой головной инфляции на 2024 год до 2.5 с 2.3%, а на 2025 год - до 2.2 с 2.0%. На 2026 год прогноз головной инфляции оставлен без изменений на уровне 1.9%. Прогноз по базовой инфляции, из расчета которой исключены цены на энергоносители и продукты питания, на 2024 год составил 2.8% (ранее: 2.6%), на 2025 год – 2.2% (ранее: 2.1%), на 2026 год – 2.0% (без изменений). Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2024 год составил 0.9% (ранее: 0.6%), на 2025 год – 1.4% (ранее: 1.5%), на 2026 год – 1.6% (без изменений).

В заявлении также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В том, что касается программы PEPP, Совет управляющих до конца июня 2024 года продолжит полностью реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках этой программы. Во втором полугодии он будет сокращать портфель PEPP в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на ДКП.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».