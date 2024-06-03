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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:50 мск: Денежная база в Японии;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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