Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в мае указала на смягчение инфляционных рисков

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в мае снизилась до 57.0 против 60.9 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента указала на смягчение ценового давления. Тем не менее, она по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 60.0.