Базовая инфляция в США в апреле выросла на 0.2% к марту

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В марте базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в апреле вырос на 2.8%, как и в марте.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в апреле вырос на 2.7% в годовом сравнении, как и в марте.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление увеличился на 0.3% после повышения на 0.3% в марте.