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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 мая 2024 г.Личные доходы американских потребителей в апрел...
вчера 15:44

Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 0.1% после увеличения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.3%.

Норма сбережений в апреле составила 3.6%, как и месяцем ранее. Значение нормы сбережений за март пересмотрено с 3.2%.

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