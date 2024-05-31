Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 0.1% после увеличения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.2%).

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.3%.

Норма сбережений в апреле составила 3.6%, как и месяцем ранее. Значение нормы сбережений за март пересмотрено с 3.2%.