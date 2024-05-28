Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 102 пунктов против 97.5 месяцем ранее (пересмотрен с 97).

Аналитики прогнозировали майский показатель на уровне 96.

Индекс оценки текущей ситуации в мае вырос до 143.1 против 140.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 74.6 против 68.8 в апреле.

Таким образом, индекс ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.