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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 16:37

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 7.4%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 7.4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 7.3% в годовом сравнении после его роста на 7.3% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 8.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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