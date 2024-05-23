Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
09:00 мск: ВВП Германии, финал;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
10:45 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
12:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:35 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Саммит G7.