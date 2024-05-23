Продажи новых домов в США в апреле сократились на 4.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле сократились на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 634 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 665 тыс. в марте (пересмотрено с 693 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 677 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2022 года продажи новых домов сократились на 7.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 55 тыс. новых домов против 64 тыс. в марте и 57 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (7 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 1 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 433.5 тыс. долл против 439.5 тыс. в марте и 417.8 тыс. в феврале. В апреле 2023 года медианная цена проданного дома составляла 417.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 505.7 тыс. долл против 527.4 тыс. в марте и 506.2 тыс. в феврале. В апреле 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 500.9 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 480 тыс. единиц против 470 тыс. в марте и 466 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.1 месяца против 8.5 в марте и 8.9 в феврале.