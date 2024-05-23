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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2024 г.Индексы PMI Великобритании в мае изменились раз...
сегодня 11:34

Индексы PMI Великобритании в мае изменились разнонаправенно

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в мае увеличился до 51.3 против 49.1 в апреле (пересмотрено с 48.7). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 49.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 52.9 по сравнению с 55.0 месяцем ранее (пересмотрено с 54.9). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 54.7.

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