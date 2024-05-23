Индексы PMI Великобритании в мае изменились разнонаправенно

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в мае увеличился до 51.3 против 49.1 в апреле (пересмотрено с 48.7). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 49.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 52.9 по сравнению с 55.0 месяцем ранее (пересмотрено с 54.9). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 54.7.