Индексы PMI еврозоны в мае изменились разнонаправленно

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в мае увеличился до 47.4 против 45.7 в апреле (пересмотрено с 45.6). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 46.2.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в мае составил 53.3, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 52.9). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.6.