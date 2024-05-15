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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2024 г.Объём розничных продаж в США в апреле не изменился
15.05.2024 15:38

Объём розничных продаж в США в апреле не изменился

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с апрелем 2023 года розничные продажи выросли на 3.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.2% после повышения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в апреле на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, увеличился на 3.6%.

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