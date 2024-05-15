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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2024 г.Годовая инфляция в США в апреле составила 3.4%,...
15.05.2024 15:35

Годовая инфляция в США в апреле составила 3.4%, реальная зарплата снизилась на 0.2% к марту

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4% после повышения на 0.4% в марте.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.4% против +3.5% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в марте.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.6% против +3.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в марте.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.5%.

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