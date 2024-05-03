Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле выросло на 175 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле выросло на 175 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 243 тыс.

Данные по числу рабочих мест за март пересмотрены с 303 тыс. до 315 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 167 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 181 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, социальной поддержке, транспортном секторе и сфере складского хранения.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 87 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 8.1 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг сократилась на 4 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 5 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах повысилось на 6.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 20.1 тыс., в оптовой торговле – на 10.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 21.8 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 6 тыс., в сфере информационных технологий – сократилось на 8 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 0.2 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 9 тыс. после увеличения на 40 тыс. в марте. В обрабатывающем секторе число рабочих мест расширилось на 8 тыс. после сокращения на 4 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 3.5 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи снизилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 309 тыс. до 23.27 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в апреле вырос на 0.1 процентного пункта (п.п) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.9%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 63 тыс. до 6.49 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в апреле выросло на 25 тыс. до 161.49 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, расширилось на 94 тыс. до 100.08 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 87 тыс. до 167.98 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с апрелем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 360 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в апреле увеличилось с учётом сезонных колебаний на 4 тыс. до 1.25 млн, составив 19.6% от общего числа безработных против 19.5% месяцем ранее и 21.3% в апреле 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 199 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.24 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 949 тыс. до 133.89 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 914 тыс. до 27.72 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 161 тыс. до 4.47 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.4% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в апреле 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.6% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле составила 34.3 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.75 долл против 34.68 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в апреле понизилась до 1191.93 долл в сравнении с 1192.99 долл месяцем ранее.