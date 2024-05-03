Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле снизилась, почасовая зарплата выросла меньше прогноза

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.3 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.75 долл против 34.68 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в апреле понизилась до 1191.93 долл в сравнении с 1192.99 долл месяцем ранее.