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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2024 г. Объём производственных заказов в США в марте в...
02.05.2024 17:09

Объём производственных заказов в США в марте вырос на 1.6%

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в феврале (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в марте на 1.6%.

Объём заказов на товары длительного пользования в марте, согласно финальному отчёту, вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными.

В феврале показатель вырос на 0.7%.

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