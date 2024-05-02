Объём производственных заказов в США в марте вырос на 1.6%

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в феврале (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в марте на 1.6%.

Объём заказов на товары длительного пользования в марте, согласно финальному отчёту, вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными.

В феврале показатель вырос на 0.7%.