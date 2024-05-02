Курс доллара 91.6918   Курс евро 98.5602  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
02.05.2024 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 апреля, составило 208 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 210 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 апреля, не изменилось и составило 1.774 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.781 млн. до 1.774 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 апреля, сократилось на 36.5 тыс. и составило 1.84 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.78 млн.

Другие новости

02.05.2024
17:11
Заседание по ситуации итальянских компаний в России прошло в МИД Италии
02.05.2024
17:09
Объём производственных заказов в США в марте вырос на 1.6%
02.05.2024
16:46
Путин одобрил подписание соглашения о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
02.05.2024
16:09
Сбежавший из Польши экс-глава Orlen стал кандидатом в депутаты Европарламента от оппозиции
02.05.2024
15:40
Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось
02.05.2024
15:37
Дефицит торгового баланса США в марте сократился на 0.1%
02.05.2024
15:35
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США в I квартале увеличилась на 4.7%
02.05.2024
15:34
Производительность труда вне с/х сектора США в I квартале выросла на 0.3%
02.05.2024
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.