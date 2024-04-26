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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2024 г.Инфляция в США в марте выросла на 0.3% к февралю
вчера 15:36

Инфляция в США в марте выросла на 0.3% к февралю

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В феврале базовая инфляция выросла на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в марте вырос на 2.8%, как и в феврале.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в марте вырос на 2.7% в годовом сравнении против +2.5% в феврале.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в марте вырос на 0.3% после повышения на 0.3% в феврале.

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