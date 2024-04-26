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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2024 г.Личные доходы американских потребителей в марте...
вчера 15:34

Личные доходы американских потребителей в марте увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце повысились на 0.2% после снижения на 0.1% динамики в феврале.

Личные расходы американских потребителей в марте выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в феврале.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в марте на 0.6%.

Норма сбережений в марте составила 3.2% против 3.6% месяцем ранее.

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