Личные доходы американских потребителей в марте увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце повысились на 0.2% после снижения на 0.1% динамики в феврале.

Личные расходы американских потребителей в марте выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в феврале.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в марте на 0.6%.

Норма сбережений в марте составила 3.2% против 3.6% месяцем ранее.