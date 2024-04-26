Банк России сохранил ставку на 16%, сообщив о намерении продлить период высоких ставок

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне до 16.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия более медленным возвращением инфляции к цели, чем прогнозировалось в феврале, что связано с превышением спросом возможностей предложения. Регулятор признал постепенное ослабление инфляционного давления, но отметил, что оно остается высоким.

Банк России заявил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15.0-16.0% (февральский прогноз: 13.5-15.5%).

С учетом того, что с 1 января по 26 апреля текущего года средняя ключевая ставка равна 16.0%, с 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14.5-16.0% (ранее: 13.2-15.5%). Прогноз по ставке на 2025 год повышен до 10.0-12.0% (ранее: 8.0-10.0%), прогноз на 2026 год составил 6.0-7.0% (без изменений). Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.3-4.8% в 2024 году (ранее: 4.0-4.5%) и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным ЦБ, в среднем за март текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4.5% в пересчете на год (по сравнению 6.3% в феврале). По оценке регулятора, снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в марте уменьшился до 6,1% в пересчете на год против 6,8% в феврале. Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.

Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия почти не изменились, номинальные и реальные ставки в различных сегментах финансового рынка продолжили расти. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

Кредитная активность остается высокой, но динамика кредитования неоднородна по секторам: необеспеченное потребительское кредитование ускорилось, ипотечное кредитование продолжает замедляться за счет рыночного сегмента. Корпоративное кредитование увеличилось в марте, но темпы прироста оказались ниже, чем в IV квартале прошлого года (с исключением сезонности).

По оценке ЦБ, в I квартале 2024 года рост российской экономики превысил прогноз на фоне высокой потребительской активности из-за «существенного» увеличения доходов населения. Сохраняется высокий инвестиционный спрос. Главным ограничивающим фактором является дефицит трудовых ресурсов, и жесткость рынка труда продолжает нарастить.

Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), сохранением высоких инфляционных ожиданий, отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2.5-3.5% (ранее: 1.0-2.0%), далее оставлен без изменений: 1.0-2.0% в 2025 году и 1.5-2.5% в 2026 году.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2024-2026 г.г. В частности, регулятор улучшил прогноз по экспорту и понизил прогноз по импорту в 2024 году. ЦБ ожидает незначительного изменения объемов экспорта по сравнению с прошлым годом – на (-0.5)-1.5% (ранее: -1.0-1.0%) и повышения импорта на 1.0-3.0% (ранее: снижение на 2.0-4.0%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2024 год пересмотрен в сторону повышения до 50 млрд с 42 млрд долларов (в сравнении с профицитом 51 млрд в 2023 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 121 млрд со 115 млрд долларов (в сравнении с профицитом 120 млрд в 2023 году). Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2024-2025 г.г. повышен на 5 долларов и установлен на 2024 год на уровне 85 долларов за баррель, на 2025 год – 80 долларов. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 70 долларов за баррель.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2024 году вырастут на 2.5-3.5% (ранее (-1.0)-0.0%). Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут вырасти на 3.0-5.0% (ранее 0.0-2.0%)

Прогноз по приросту кредитования населения на 2024 год повышен до 7-12% (ранее: +5-10%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 7-12% (без изменений). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2024 год пересмотрен до 8-13% (ранее: +6-11%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2024 году составит 10-15% (ранее: 9-14%), в 2025 году - 5-10% (ранее: 6-11%), в 2026 году – 6-11% (без изменений).

13 мая Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.