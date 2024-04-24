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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.4 млн барр.

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 19 апреля, сократился на 6.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.8 млн барр., составив 365.7 млн барр. и достигнув максимального уровня с апреля прошлого года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.6 млн барр. и составили 32.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 апреля, сократились на 3.23 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.72 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.9 млн барр.

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