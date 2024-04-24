Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.2 млн баррелей

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 апреля, сократились на 3.23 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.72 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.9 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.0 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 4% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 6 по 12 апреля.