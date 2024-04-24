Курс доллара 92.5058   Курс евро 98.9118  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.2 млн баррелей

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 апреля, сократились на 3.23 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.72 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.9 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.0 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 4% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 6 по 12 апреля.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 апреля
вчера
17:39
Турция больше не поддерживает торговые отношения с Израилем - Эрдоган
вчера
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.4 млн барр.
вчера
17:27
БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ ВВОДА ПОШЛИН ЕС НА ИМПОРТ, ЭТО "ВООБЩЕ НЕ КРИТИЧНО" - ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА БЕЛОРУССИИ РИА НОВОСТИ
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.2 млн баррелей
вчера
17:06
Российский рынок акций слабо снижается на фоне роста рубля к доллару и удешевления нефти
вчера
16:37
Деловой климат в ЕС ухудшается, это негативный сигнал иностранным компаниям – власти КНР
вчера
16:20
Силуанов предложил ужесточить разрешение на строительство в местах с рисками паводков
вчера
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 24 апреля
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.