Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 22 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
13:00 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне.