Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 22 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

13:00 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне.