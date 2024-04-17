Курс доллара 93.5891   Курс евро 99.7934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр.

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 апреля, вырос на 3.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 364.9 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, не изменились и составили 33.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 апреля, выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.43 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.17 млн барр.

Другие новости

вчера
19:00
Недельная инфляция в России с 9 по 15 апреля составила 0,12% - Росстат
вчера
18:39
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на 0,3 п.п., до 2,1%
вчера
17:56
Минфин РФ разместил на аукционах гособлигации двух серий совокупно на 80,1 млрд руб
вчера
17:39
СОБЯНИН НАЗНАЧИЛ БАГРЕЕВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАММЭРА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ - ДОКУМЕНТ
вчера
17:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр.
вчера
17:25
Собянин: 16 промобъектов в Москве построят инвесторы по программе создания рабочих мест
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей
вчера
16:57
ЦБ РФ начинает ежедневно публиковать объемы внебиржевых торгов долларом, евро и юанем
вчера
16:24
Официальный курс юаня на четверг - 13 руб, доллара - 94,32 руб, евро - 100,28 руб
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.