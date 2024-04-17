Курс доллара 93.5891   Курс евро 99.7934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 апреля, выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.43 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.17 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.4 млн барр.

Другие новости

вчера
17:56
Минфин РФ разместил на аукционах гособлигации двух серий совокупно на 80,1 млрд руб
вчера
17:39
СОБЯНИН НАЗНАЧИЛ БАГРЕЕВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАММЭРА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ - ДОКУМЕНТ
вчера
17:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр.
вчера
17:25
Собянин: 16 промобъектов в Москве построят инвесторы по программе создания рабочих мест
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей
вчера
16:57
ЦБ РФ начинает ежедневно публиковать объемы внебиржевых торгов долларом, евро и юанем
вчера
16:24
Официальный курс юаня на четверг - 13 руб, доллара - 94,32 руб, евро - 100,28 руб
вчера
16:00
Госдолг еврозоны в 2024 г вырастет до 88,7% ВВП, а к 2029 г сократится до 87,7% - МВФ
вчера
16:00
ГОСДОЛГ США В 2024 Г ПРЕВЫСИТ 123% ВВП, А К 2029 Г УВЕЛИЧИТСЯ ПОЧТИ ДО 134% - ДОКЛАД МВФ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.