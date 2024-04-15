Курс доллара 93.5891   Курс евро 99.7934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: ВВП Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

20:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Проект годового госбюджета Канады;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

вчера
22:15
Замглавы МВФ: рост рынков капитала несет риски финансовой стабильности и мировой экономике
вчера
20:51
Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в мае вырастет на 0,2% - EIA
вчера
19:51
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до $346 за тыс кубометров – ICE
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ПОВЫСИЛСЯ НА 0,46% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 апреля
вчера
18:22
Стоимость нефти снижается более чем на 1%
вчера
17:30
Рубль слабеет к доллару и юаню в начале недели
вчера
17:08
Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле не изменился
вчера
17:07
Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.4%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.