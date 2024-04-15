Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.4%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после нулевого изменения в январе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале увеличился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.0% в январе (пересмотрено с -1.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 в сравнении с 1.37 годом ранее.