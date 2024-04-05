Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 303 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 303 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 212 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены с 275 тыс. до 270 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 232 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце значительный рост занятости наблюдался в здравоохранении, строительстве и госсекторе.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 81.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг - увеличилось на 6.1 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 7 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 49 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах повысилось на 28.3 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 17.6 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 8.5 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 1.2 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 3 тыс., в сфере информационных технологий – не изменилось. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 39 тыс. после увеличения на 26 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест не изменилось после сокращения на 10 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом выросло на 2.6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.3 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 71 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2023 года число госслужащих увеличилось на 384 тыс. до 23.27 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте снизился на 0.1 процентного пункта (п.п) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.8%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц уменьшилось на 29 тыс. до 6.43 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в марте выросло на 498 тыс. до 161.47 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, снизилось на 296 тыс. до 99.99 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 469 тыс. до 167.9 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с мартом 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 435 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в марте увеличилось с учётом сезонных колебаний на 43 тыс. до 1.25 млн, составив 19.5% от общего числа безработных против 18.7% месяцем ранее и 19.3% в марте 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 174 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.04 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 6 тыс. до 132.94 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 691 тыс. до 28.63 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 68 тыс. до 4.31 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.3% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.4 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.69 долл против 34.57 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в марте повысилась до 1193.34 долл в сравнении с 1185.75 долл месяцем ранее.