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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2024 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте увеличилась, почасовая зарплата выросла

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.4 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.69 долл против 34.57 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в марте повысилась до 1193.34 долл в сравнении с 1185.75 долл месяцем ранее.

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