Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.