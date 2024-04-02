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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

12:15 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

16:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:10 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

20:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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