Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
12:15 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
16:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:10 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
20:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.