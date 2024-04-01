Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:50 мск: Денежная база в Японии;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
11:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
17:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
19:05 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
20:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.