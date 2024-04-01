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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
01.04.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:50 мск: Денежная база в Японии;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

11:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

17:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

19:05 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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