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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2024 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
01.04.2024 17:12

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в марте выросла

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в марте выросла до 55.8 против 52.5 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада. Рост компоненты в диапазоне выше 50.0 указывает на усиление инфляционных рисков.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.3.

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