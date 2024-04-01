Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в марте выросла

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в марте выросла до 55.8 против 52.5 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада. Рост компоненты в диапазоне выше 50.0 указывает на усиление инфляционных рисков.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.3.