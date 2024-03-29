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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2024 г.Инфляция в США в феврале выросла на 0.3% к январю
сегодня 15:39

Инфляция в США в феврале выросла на 0.3% к январю

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В январе базовая инфляция выросла на 0.5% (пересмотрено с +0.4%).

В годовом сравнении индекс core PCE в феврале вырос на 2.8% в сравнении с +2.9% в январе (пересмотрен с +2.8%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в феврале вырос на 2.5% в годовом сравнении против +2.4% в январе.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в феврале вырос на 0.3% после повышения на 0.4% в январе (пересмотрен с +0.3%).

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