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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2024 г.Личные доходы американских потребителей в февра...
сегодня 15:36

Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.1% после нулевой динамики в январе.

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в январе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в феврале на 0.5%.

Норма сбережений в феврале составила 3.6% против 4.1% месяцем ранее.

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