Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.1% после нулевой динамики в январе.

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в январе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в феврале на 0.5%.

Норма сбережений в феврале составила 3.6% против 4.1% месяцем ранее.