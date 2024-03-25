Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.