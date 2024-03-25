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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2024 г.Продажи новых домов в США в феврале сократились...
вчера 17:09

Продажи новых домов в США в феврале сократились на 0.3% (расширенное сообщение)

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 664 тыс. в январе (пересмотрено с 661 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 680 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2022 года продажи новых домов выросли на 5.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 60 тыс. новых домов против 57 тыс. в январе и 49 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 20 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (10 тыс. домов) и от 750 тыс. долл (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 400.5 тыс. долл против 414.9 тыс. в январе и 419.8 тыс. в декабре. В феврале 2023 года медианная цена проданного дома составляла 433.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 485.0 тыс. долл против 523.4 тыс. в январе и 496.8 тыс. в декабре. В феврале 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 499.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 463 тыс. единиц против 457 тыс. в январе и 451 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.4 месяца против 8.3 в январе и 8.3 в декабре.

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