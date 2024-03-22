Банк России сохранил ставку на 16%, сообщив о постепенном ослаблении инфляции

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления, но признал его постепенное ослабление. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенных уровнях, определяя инерцию роста цен. По мнению регулятора, в условиях опережения внутренним спросом возможностей предложения и усиления жесткости рынка труда пока преждевременно судить о скорости дезинфляции.

По данным ЦБ, показатель годовой инфляции на 18 марта составил 7.7%, сохранившись на уровне февраля в сравнении с 6.8% в январе. Значимое замедление роста цен на товары в марте сопровождалось удорожанием услуг зарубежного туризма. Однако большинство устойчивых показателей текущего роста цен находятся в диапазоне 6-7% в пересчете на год.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4.0-4.5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Регулятор повторил, что он настроен на продолжительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться, ставки в различных сегментах финансового рынка выросли. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. С начала года корпоративное и ипотечное кредитование замедляется, но в необеспеченном кредитовании наблюдалось ускорение, так как возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяце эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки проявятся в кредитовании более значимо. Он предупредил о намерении продолжать ужесточение условий банковского кредитования через макропруденциальные меры и отмену большинства регуляторных послаблений для банков.

ЦБ отметил, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Главным ограничителем для роста экономики остаётся дефицит трудовых ресурсов.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, которые связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитики), сохранением высоких инфляционных ожиданий, усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

1 апреля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.