Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2023 года сократился на 0.8% до 194.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 196.4 млрд долл в III квартале (пересмотрен с (-200.3) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь 2023 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 209.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в IV квартале составил 2.8% в сравнении с 2.9% в III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

По итогам 2023 года дефицит платёжного баланса США сократился на 15.7%, составив 818.8 млрд долл, что соответствует 3.0% ВВП в сравнении с 3.8% ВВП в 2022 году.