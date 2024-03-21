Курс доллара 91.9499   Курс евро 100.3650  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2024 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:36

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте снизился, но остался в положительной области

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в марте снизился до 3.2 пункта против 5.2 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до (-2.6).

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:03
Премьер Люксембурга хочет, чтобы ЕИБ участвовал в финансировании ВПК
вчера
15:53
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 4 тыс.
вчера
15:46
Гендиректор МАГАТЭ: мир не должен делить поставщиков ядерной энергии на хороших и плохих
вчера
15:39
Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2023 года сократился на 0.8%
вчера
15:36
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте снизился, но остался в положительной области
вчера
15:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс.
вчера
15:29
Финляндия выделит 30 млн евро для инициативы Чехии по покупке боеприпасов для Украины - МО
вчера
15:19
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых
вчера
15:09
Трутнев: приближение НАТО к Карелии требует ускорения экономического развития региона
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.