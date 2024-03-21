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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2024 г.Индексы PMI Великобритании в марте изменились р...
вчера 12:34

Индексы PMI Великобритании в марте изменились разнонаправенно

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в марте увеличился до 49.9 против 47.5 в феврале (пересмотрено с 47.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 47.9.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в марте сократился до 53.4 по сравнению с 53.8 месяцем ранее (пересмотрено с 54.3). Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

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