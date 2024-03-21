Индексы PMI Германии в марте изменились разнонаправленно

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в марте сократился до 41.6 против 42.5 в феврале (пересмотрено с 42.3). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 43.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте увеличился до 49.8 против 48.3 месяцем ранее (пересмотрено с 48.2). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.8.