Индексы PMI Франции в марте снизились

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте снизился до 45.8 против 47.1 в феврале (пересмотрено с 46.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 47.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте сократился до 47.8 против 48.4 месяцем ранее (пересмотрено с 48.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.8.