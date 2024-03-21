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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2024 г.Индексы PMI Франции в марте снизились
вчера 11:18

Индексы PMI Франции в марте снизились

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте снизился до 45.8 против 47.1 в феврале (пересмотрено с 46.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 47.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте сократился до 47.8 против 48.4 месяцем ранее (пересмотрено с 48.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.8.

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